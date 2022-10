O pierwszych szczegółach Spotify Platinum pisze 9to5Mac, powołując się na doniesienia swojego czytelnika. Zrezygnował on z obecnego planu Spotify Premium, by zacząć korzystać z Apple Music. Później otrzymał ankietę od Spotify z pytaniem, czy rozważy powrót do usługi w ciągu najbliższych 30 dni. Wśród możliwych do wyboru planów pojawił się właśnie Spotify Platinum wraz z listą oferowanych funkcji.