Najnowsze laptopy oparte na AMD bądź Intelu. Jest problem z dostępnością

Aktualnie na rynku znajdziemy najwięcej laptopów od Asusa, MSI oraz okazjonalnie Razera , a innych większych graczy pokroju Acera bądź Lenovo brak. Taki stan rzeczy może wyjaśniać komunikat niemieckiej firmy XMG informujący o problemach z łańcuchem dostaw. Jest to mały podmiot w porównaniu z powyższymi graczami, ale problemy dotyczą wszystkich.

XMG wspomina, że część dostaw została opóźniona nawet o kilka tygodni, a powodem jest wybuch epidemii wariantu Omikron we wschodnich Chinach, który dotknął Suzhou Industrial Park — informuje Forbes. Wiele firm położonych w tamtejszym regionie w postaci np. Samsunga, czy United Electronics Corporation musiało wstrzymać lub znacznie ograniczyć działalność z powodu ograniczeń nałożonych przez chińskie władze.

Dodajmy do tego np. problemy ze skażeniem w fabrykach WD i Kioxii wpływające na ceny dysków SSD bądź wciąż bardzo wysokie ceny frachtu morskiego. Te w porównaniu do października w zasadzie nie uległy zmianie i średnio za wynajem jednego kontenera do europejskich portów postaci Rotterdamu, czy Genui należy zapłacić kolejno około 14 tys. USD bądź 13 tys. USD.