CES 2022. Intel przedstawia nowe procesory z rodziny Alder Lake

Dopiero B660 ma o połowę obcięta liczbę linii DMI 4.0 (te służą do komunikacji pomiędzy chipsetem, a procesorem) PCie 4.0 oraz o 4 linie PCIe 3.0 mniej. Zmniejszeniu do 4 uległa też liczba złącz SATA oraz jeszcze bardziej okrojono porty USB.

Na konferencji Intel zaprezentował też długo wyczekiwane procesory Alder Lake. Te będą teraz występować w trzech, nie nie dwóch seriach jak dotychczas. Do znanej serii U oznaczającej niskonapięciowe układy (9-15 W) dedykowane ultrabookom i do serii H obejmującej wysokowydajne procesory do laptopów gamingowych lub mobilnych stacji roboczych (45 W) dołączy seria P. Ta będzie nijako pośrodku z układami, których bazowe TDP lub BP będzie wynosić 28 W.

Intel pokazał też parę slajdów porównujących wydajność mobilnego Core i9-12900HK z flagowcem poprzedniej generacji Tiger-Lake oraz konkurencyjnym Ryzenem 9 5900HX od AMD . W grach nowy Alder Lake wypada znacznie lepiej od obydwu układów, ale rzecz jasna wyniki różnią się w zależności od gry. Przykładowo w Assassin's Creed: Valhalla różnica jest marginalna, ale w takim Far Cry 6 , League of Legends bądź najnowszym Hitmanie 3 różnica jest już bardzo znacząca i przekracza 30 proc.

Zacznijmy od najwydajniejszych jednostek z serii H, w ramach której dostępnych będzie osiem układów. Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami najwydajniejsze Core i9 będą oferować 14 fizycznych rdzeni (6 P-core oraz 8 E-core), a maksymalne taktowanie będzie wynosić 5 GHz. Bazowe BP bądź po staremu TDP będzie wynosić 45 W, ale pod obciążeniem wartość wzrośnie do maksymalnie 115 W w przypadku układów Core i7 i i9 lub do 95 W dla jednostek Core i5.

Co ciekawe na pierwszy rut oka nie widać różnicy pomiędzy Core i9-12900H, a wersją HK. Oczywiście ta druga ma odblokowany mnożnik umożliwiający podkręcanie, ale tak jak dotychczas bywało to w laptopach podkręcanie będzie hamowane przez temperaturę lub ustawiony na sztywno limit mocy.

Niskonapięciowe procesory z serii U będą dostępne w dwóch podgrupach po 7 modeli podzielonych ze względu na BP lub po staremu TDP. Mowa tutaj o 9-watowych układach, których pobór będzie mógł wzrosnąć do 29 W lub o 15-watowych jednostkach, gdzie w trybie turbo pobór energii wzrośnie do maksymalnie 55 W. W skrócie jeśli nazwa procesora kończy się na 0U np. Core i7-1260U to mamy do czynienia z jednostką 9-watową. Z kolei końcówka 5U na przykładzie Core i7-1265U oznacza układ 15-watowy.