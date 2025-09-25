NaszaKlasa powróciła. Pomysłodawca zabrał głos

Po latach przerwy wraca kultowy serwis społecznościowy. Aplikacja NaszaKlasa już od pierwszych dni wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów oraz użytkowników. Głos w sprawie powrotu zabrał pomysłodawca projektu - Marian Knop.

W ostatnich dniach media obiegła informacja o powrocie popularnej niegdyś aplikacji NaszaKlasa. Nowa wersja tego portalu szybko pojawiła się na listach najpopularniejszych aplikacji w sklepach Google Play oraz Apple AppStore.

Wraz z sukcesem aplikacji pojawiły się też wątpliwości, na które zwracali uwagę internauci komentujący powrót NaszejKlasy. Spekulacje postanowił uciąć sam pomysłodawca aplikacji - Marian Knop, który w przesłanym do Wirtualnej Polski komunikacie opowiedział o szczegółach projektu.

Wraca NaszaKlasa

Wspomniany Marian Knop - pomysłodawca projektu - to polski inżynier mieszkający w Danii (co zresztą zgadza się z regulaminem aplikacji NaszaKlasa). Jak wyjaśnia, wszystkie serwery obsługujące aplikację znajdują się w Polsce (w Łodzi) i dostarcza je webh.pl. Knop zwraca uwagę, że dane użytkowników są bezpieczne i podkreśla też, że NaszaKlasa oraz NK to zarejestrowane znaki towarowe w Urzędzie Patentowym RP.

"Byłem jednym z aktywnych użytkowników dawnej Naszej Klasy. Jej zamknięcie oznaczało dla mnie utratę wielu bezcennych kontaktów - zarówno kolegów z dzieciństwa, jak i dawnych przyjaciół. Widziałem, że podobne emocje przeżywało setki tysięcy Polaków. Dlatego podjąłem decyzję, by przywrócić portal w nowoczesnej odsłonie, dostosowanej do dzisiejszych realiów" - wyjaśnia Marian Knop.

Aplikację NaszeKlasa zrealizował polski software house AppVentures. "Koncept reaktywacji NK był na tyle unikalny, że zdecydowaliśmy się podjąć to wyzwanie. Przyznam szczerze - nie spodziewaliśmy się aż takiego szumu. W pierwsze 48 godzin aplikację pobrało grubo ponad 10 tys. osób, mimo że praktycznie w ogóle nie była jeszcze reklamowana. Robimy wszystko, aby utrzymać techniczną stabilność projektu i sprostać zainteresowaniu użytkowników. Rozumiemy też, że obecnie portal nie wygląda jeszcze najlepiej. Celowo wypuściliśmy go w wersji MVP (tzw. Minimum Viable Product), aby sprawdzić realne zainteresowanie tematem. Planowany jest dalszy rozwój aplikacji, a każdy feedback użytkowników jest dla nas niezwykle cenny" - komentuje Bartosz Wawrzyniak, prezes AppVentures.

Użytkownicy mają trudności z rejestracją

W momencie publikacji tego materiału aplikacja NaszaKlasa ma 11 ocen w sklepie Apple AppStore ze średnią ocen 2,4 gwiazdki (na 5 maksymalnych). Podobne oceny widnieją również w sklepie Google Play. Tam średnią z 53 opinii są dwie gwiazdki (również na pięć możliwych). Użytkownicy obu platform zwracają uwagę na trudności w rejestracji (nie przychodzi wiadomość weryfikacyjna).

Jednocześnie przypominamy, żeby korzystając z mediów społecznościowych uważać na wszelkie próby oszustw. Każda kolejna platforma, która pozwala na komunikację z użytkownikami to potencjalne miejsce do m.in. prób uzyskania wrażliwych danych. Korzystając z jakiejkolwiek platformy - zarówno Facebooka, Instagrama, NaszejKlasy i wielu innych aplikacji - uważaj na podejrzane wiadomości i nie podawaj wrażliwych danych.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski