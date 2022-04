Netflix może być tańszy. W zamian trzeba będzie się poświęcić

Według The Verge decyzja dotycząca wprowadzenia reklam na platformie zostanie podjęta w ciągu najbliższego roku lub dwóch. Hasting, który do tej pory był przeciwny takim rozwiązaniom, przyznał, że byłaby to duża zmiana w sposobie myślenia firmy stawiającej na proste zasady subskrypcji. Tego typu oferty nie są jednak nowością. Niższą cenę w zamian za pojawiające się reklamy można spotkać m.in. na platformach HBO Max, Hulu czy Peacock, a Disney zapowiedział, że taka opcja pojawi się do końca tego roku w przypadku Disney Plus. Obecnie cena korzystania z serwisu Netflix w Polsce waha się od 29 do 60 złotych w zależności do wybranego planu.