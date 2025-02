Nie daj się nabrać. Kampania pshishingowa na stronach rządowych

Wiadomości dotyczą głównie wystawionych dokumentów i konieczności synchronizacji konta. Osoby, które padły ofiarami phishingowu otrzymują wiadomości mailowe z konkretnymi poleceniami i informacją o zawiadomieniach. W mailu zazwyczaj znajduje się dokument PDF albo odnośnik, który prowadzi do podejrzanej strony.

Strona do której użytkownicy przechodzili poprzez wysłany przez oszustów link wyłudza dane dostępowe do poczty. Witryna łudząco przypomina swoim wyglądem strony rządowe, sprawiając, że nieświadomy użytkownik staje się łatwą ofiarą oszustwa.

Phishing stosowany jest na szeroką skalę. Przestępcy stają się coraz bardziej kreatywni, a to w konsekwencji prowadzi do utraty danych wielu użytkowników. Metoda ta polega na podszywaniu się pod oficjalne strony, w tym portale rządowe i instytucje. Tak jak i w tym przypadku do odbiorców wysyłane są linki, które kierują na strony, przypominające swoim wyglądem oryginalne portale. Przestępcy w ten sposób wyłudzają wrażliwe dane, takie jak numery kart bankowych, dane dotyczące logowania czy informacje o kontach bankowych.