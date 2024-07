Awaria usług Inei dotyka co najmniej kilkuset osób

Do czasu rozwiązania usterki, klientom pozostaje uzbroić się w cierpliwość, w ostateczności ratując się dostępem do internetu w inny sposób - na przykład po ustawieniu funkcji hotspota w smartfonie. Warto jednak pamiętać, że takie wykorzystanie planu taryfowego na domowe potrzeby może być krótkotrwałe przed zużyciem dostępnego pakietu danych. Apelujemy więc o rozsądne podejście, by nie narazić się na wysoki rachunek za usługi mobilne.