Mapa światłowodów w Polsce. Gdzie jest szybki internet?

Internet szerokopasmowy, który często utożsamiamy dziś z łączem światłowodowym, jest dostępny w wielu miastach w Polsce, ale nie jest to oczywiste w mniejszych miejscowościach czy na obrzeżach aglomeracji. Użytkownicy, którzy chcieliby skorzystać z internetu szerokopasmowego, mogą łatwo sprawdzić na mapie, czy do ich domu lub mieszkania doprowadzony jest szybki internet. Służy do tego oficjalna rządowa aplikacja online - serwis internet.gov.pl.