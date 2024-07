Upały i burze w Polsce. Aplikacje, które mogą pomóc

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Wyjątkowe upały, groźne burze i inne zjawiska pogodowe to sytuacja, z którą mierzy się większość Polaków od pierwszych dni tegorocznego lata. Aby przygotować się na wysokie temperatury, opady lub inne zagrożenia, warto śledzić sytuację pogodową na mapie - mogą w tym pomóc liczne aplikacje.

Pogodę można śledzić na wiele sposobów, a mogą to ułatwić między innymi internetowe serwisy oraz aplikacje instalowane w smartfonie. Zależnie od preferencji i oczekiwanego zakresu danych, użytkownik może w ten sposób sam przeanalizować, jak przemieszczają się fronty i kiedy może spodziewać się opadów lub upałów. Może to pomóc zaplanować godziny spaceru czy odpowiednio przygotować meble ogrodowe, gdyby w najbliższym czasie miała nadejść wichura.

Programów i serwisów webowych dostępnych na rynku, które umożliwiają śledzenie sytuacji pogodowej jest rzecz jasna całe mnóstwo. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji, które warto wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Meteored

Meteored to atrakcyjny wizualnie serwis pogodowy, który oferuje pełnoekranową mapę świata, umożliwiając szczegółowe śledzenie warunków atmosferycznych. Kolory na mapie są dobrze znane z prognoz pogody, co ułatwia odczytywanie danych. Główne atuty serwisu to: interaktywna mapa,

oś czasu pozwalająca na przeglądanie danych z poprzednich godzin oraz przewidywanie przyszłych zmian temperatur,

na przeglądanie danych z poprzednich godzin oraz przewidywanie przyszłych zmian temperatur, animacje przedstawiające ruchy mas powietrza, co jest pomocne przy przewidywaniu gwałtownych zmian pogody.

Blitzortung Lightning Monitor

Blitzortung Lightning Monitor to aplikacja, która wyróżnia się łatwością obsługi i brakiem reklam. Oferuje aktualizowane na bieżąco dane o wyładowaniach atmosferycznych oraz możliwość sprawdzenia historii do 24 godzin wstecz. Intuicyjny interfejs sprawia, że jest to narzędzie idealne dla każdego użytkownika.

Windy

Windy to aplikacja dla wymagających użytkowników, którzy oczekują szczegółowych danych na temat różnych zjawisk pogodowych. Oferuje dokładne prognozy dotyczące temperatury, opadów, wiatru i wielu innych czynników, które mogą mieć wpływ na sytuację za oknem. Aplikacja jest dostępna na systemy Android i iOS.

Monitor Burz