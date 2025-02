Nie lubisz "głosówek"? WhatsApp przygotowuje coś specjalnego

WhatsApp jest na etapie testowania nowej sekcji ustawień, w której użytkownicy będą mogli zdecydować o automatycznym lub manualnym tworzeniu transkrypcji otrzymywanych "głosówek" na czacie. Pomoże to uniknąć frustracji osób, które nie przepadają za odsłuchiwaniem takich wiadomości lub po prostu nie mogą tego w danej chwili zrobić z uwagi na okoliczności, zaś nie mają problemu z wyświetleniem tekstu na ekranie.

Jak na razie nowa opcja w WhatsAppie jest na etapie testów i wstępnie wiadomo, że na starcie będzie działać tylko w kilku językach, a na liście raczej zabraknie polskiego . Nie oznacza to jednak, że nie należy spodziewać się takiego wdrożenia w najbliższym czasie. Chociaż oficjalnych informacji na ten temat brakuje, zakładamy że rozszerzenie zakresu dostępnych opcji językowych jest jedynie kwestią czasu i kolejnych aktualizacji.

Serwis WABetaInfo podający informację o trwających testach automatycznych transkrypcji podaje, że niektórzy betatesterzy mogą już sprawdzać jak działa to w praktyce w WhatsApppie 2.25.4.15 Beta na Androida. W tym momencie nie wiadomo, kiedy dokładnie nowe ustawienia transkrypcji trafią do finalnego wydania komunikatora, ale z pewnością jest to kwestia najbliższych tygodni, a góra miesięcy.