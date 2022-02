Nie tylko do biegania. Test słuchawek Hama Passion Clear

To, co pierwsze rzuca się w oczy po otworzeniu opakowania to wielkość samych słuchawek. Hama Passion Clear nie należą do najmniejszych egzemplarzy na rynku i, wizerunkowo, sprawiają wrażenie ciężkich. Na szczęście to odczucie znika po ich założeniu - słuchawki ważą 52 g, dlatego nie powinny nikomu ciążyć w trakcie uprawiania dowolnego sportu.