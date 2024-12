Nowe wymagania WhatsAppa. Zmiana od maja 2025 roku

Począwszy od 5 maja 2025 roku WhatsApp na iOS-a nie będzie działać w iPhone'ach, gdzie nie zainstalowano przynajmniej iOS-a 15.1. W praktyce oznacza to porzucenie wsparcia dla iPhone'a 5s, 6 oraz 6 Plus, dla których nie przewidziano już takiej aktualizacji. Obecnie WhatsApp wymaga przynajmniej iOS-a 12, przez co ciągle działa w wymienionych modelach telefonów Apple'a - zwraca uwagę WABetaInfo, analizując zmieniające się wymagania komunikatora w wersji testowej.