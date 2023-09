Nowość na YouTube. Nikt nie prosił, ale jest

Najnowsza zmiana na YouTube wydaje się działać na korzyść twórców treści. Jak czytamy w serwisie 9to5google.com , niektórzy użytkownicy mogli już zauważyć, że dokonano zmian związanych z przyciskiem subskrypcji w serwisie YouTube. Od teraz podświetla się on, gdy w trakcie filmu jego autor prosi o zasubskrybowanie kanału.

Prośby o łapki w górę, subskrypcje i zaznaczanie dzwoneczka stały się już elementem folkloru YouTube. Widzowie je średnio lubią, ale generalnie do nich przywykli (choć istnieją już dodatki do przeglądarek, które umożliwiają pomijanie tego typu segmentów w filmach). YouTube najwidoczniej zdecydował, że pomoże twórcom w nawoływaniu do subskrybowania kanałów.