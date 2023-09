YouTube zmienia zasady. O reklamach zdecyduje automat

W praktyce chodzi o znaczne uproszczenie kwestii dodawania reklam na YouTubie do dłuższych formatów wideo. Obecnie twórcy mogą samodzielnie zdecydować w YouTube Studio , czy reklama ma się wyświetlać przed czy po filmie oraz czy wideo może być pomijalne . Od listopada YouTube pozwoli twórcom decydować jedynie czy chcą reklamy, czy nie , a szczegółami zajmie się automat. Na podstawie zachowania widzów sam dobierze reklamy w najkorzystniejszy sposób.

Oznacza to równocześnie, że twórca nie będzie mógł ręcznie wpłynąć na przykład na to, czy po jego filmie pojawiają się reklamy, które można pominąć i czy w ogóle umieszczanie ich po nagraniu jest dla niego dostatecznie korzystne. Nadal ręcznie będzie można za to włączyć reklamy wyświetlane w trakcie filmu i ich szczegóły dostosowywać samodzielnie - dokładnie tak samo jak dotychczas.