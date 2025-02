Nowość w Androidzie 16. Będą dodatkowe powiadomienia

Google planuje wydać Androida 16 w drugim kwartale tego roku. Wkrótce dowiemy się, czy nowa funkcja powiadomień o zmianie strefy czasowej zostanie wprowadzona do finalnej wersji systemu. Obecny etap to wczesne testy nowych funkcji Androida. Jak zwykle oficjalnej zapowiedzi większości nowości można się spodziewać podczas konferencji Google I/O, która co do zasady organizowana jest w maju.