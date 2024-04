Android: jak zlokalizować i zdalnie zablokować telefon?

Dla większości z nas problem zgubionego smartfona wiąże się z obawą, że nie uda się go odnaleźć. Nic bardziej mylnego. Wbudowane w Androida narzędzia w połączeniu z odpowiednimi usługami Google dają możliwość odnalezienia wspomnianego urządzenia - zarówno gdy zgubiliśmy je w domu, jak również w nieznanym miejscu. Odpowiednia funkcja wyświetli położenie telefonu na mapie i umożliwi odtworzenie specjalnego dźwięku, które ułatwi jego sprawne zlokalizowanie w terenie.

W skrajnych przypadkach, kiedy nie udaje się odnaleźć zagubionego telefonu, do dyspozycji użytkownika oddano zestaw narzędzie do jego zabezpieczenia oraz ochrony zapisanych danych przed dostępem do nich niepowołanych osób. Wspomniane funkcje umożliwiają zablokowanie telefonu kodem PIN, wzorem lub hasłem, a także trwałe wykasowanie wszystkich zapisanych na nim plików. W przypadku ostatniej z opcji, kiedy urządzenie jest offline, wykasowywanie danych rozpocznie się, gdy znów będzie online.