Nowość w Google Maps w Androidzie Auto. W telefonach działa od lat

Wreszcie doczekaliśmy się jednak, by te same opcje trafiły do Androida Auto. To kluczowa zmiana, bo obok konkurencyjnego CarPlaya system stał się standardem w nowych samochodach. Trudno więc wyobrazić sobie, by użytkownicy nowych aut celowo korzystali w nawigacji w telefonie zamiast na ekranie infotainment, tylko po to, by widzieć w Mapach Google możliwość współtworzenia "mapy" utrudnień drogowych.