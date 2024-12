Nowość w sklepie Google Play. Nie wyłączysz jej

Dla użytkowników Androida przyzwyczajonych do obecnego układu wyszukiwarki w Google Play może to być zła wiadomość. Jak podaje Android Police, nowy podgląd trendujących fraz wyszukiwania nie będzie dostosowany do zainteresowań użytkownika, ale będzie zależeć od lokalizacji. Dzięki temu użytkownikom Androida z różnych krajów nie będą proponowane nieuzasadnione w danym regionie aplikacje i gry.