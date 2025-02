Numer do zapisania. Dodaj do kontaktów w telefonie

Jeśli nie masz w książce telefonicznej numeru 8080, warto to zmienić. To kluczowe narzędzie w walce z podejrzanymi SMS-ami, które mogą dotyczyć przesyłek lub niezapłaconych rachunków. Dzięki numerowi 8080 możesz zgłaszać takie SMS-y do CERT Polska do analizy bezpieczeństwa.