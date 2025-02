Ochrona w Google Play: ponad 2 mln zablokowanych aplikacji

Google podał, że w całym 2024 roku mechanizm Google Play Protect związany z bezpieczeństwem Sklepu Play oraz całego systemu Android zablokował 2,36 mln aplikacji i ponad 158 tys. kont deweloperów, chroniąc reputację sklepu jako bezpiecznego miejsca dla użytkowników. Mimo to niektóre złośliwe aplikacje nadal trafiają do sklepu, co pokazuje, że system nie jest nieomylny.

Współpraca z deweloperami pozwoliła ograniczyć dostęp do wrażliwych uprawnień urządzeń, co jest główną przyczyną wielu nadużyć. W 2024 roku Google uniemożliwił 1,3 mln aplikacji dostęp do niepotrzebnych uprawnień, co było możliwe dzięki automatycznemu wycofywaniu uprawnień dla nieużywanych aplikacji oraz nowym wymaganiom dotyczącym przetwarzania danych użytkowników.