Mapy Google w Androidzie Auto. Kłopotliwa zmiana interfejsu

Mapy Google w Androidzie Auto po jednej z najnowszych aktualizacji nie każdemu kierowcy przypadły do gustu. W dyskusji na reddicie trwa wymiana opinii o zmodyfikowanym interfejsie, gdzie ikona samochodu na mapie w trybie poza nawigacją jest wyświetlana na środku - co jest mniej czytelne.

Kontrowersje dotyczą widoku Google Maps na pełnym ekranie Androida Auto (nie w ramach podziału w interfejsie Coolwalk), kiedy użytkownik nie korzysta z nawigacji, a jedynie obserwuje mapę.

Dotychczas symbol samochodu (domyślnie niebieski punkt lub strzałka po "złapaniu GPS-a"), wyświetlana była z boku ekranu, co dobrze korelowało z innymi elementami interfejsu - przyciskami kompasu, powiększania mapy oraz belką z proponowanymi do wskazania celami dojazdu. Po modyfikacji interfejsu, Mapy Google w Androidzie Auto centrują ikonę samochodu, co jest nieuzasadnione - kierowca nie może wygodnie spojrzeć, jak kształtuje się droga przed nim, bo zasłaniają ją inne elementy interfejsu.

Android Auto i Mapy Google centrujące pozycję samochodu © reddit | steelbreeze9

Z boku z kolei widoczna jest nienaturalnie duża przestrzeń na mapie, ale to fragment otoczenia "w bok" od bieżącej lokalizacji samochodu - co do zasady mniej przydatny niż informacje o terenie naprzeciwko.

Trzeba podkreślić, że zmiana dotyczy tylko trybu swobodnego wyświetlania mapy bez zaplanowanej trasy dojazdu. Nie zmienia to faktu, że wielu kierowców może korzystać z tego trybu podczas jazdy na co dzień, gdy poruszają się po znanym terenie i nie potrzebują planowania trasy, lecz widoczność mapy jest dla nich wygodna i ciekawsza na przykład od opcji obserwowania odtwarzanych piosenek w Spotify (automatyczne uruchamianie mapy to jeden z trybów Androida Auto).

Włączenie nawigacji w konkretne miejsce przesuwa "środkowanie" ikony pojazdu na bok ekranu, tak jak dotychczas, by trasa przed samochodem była widoczna obok wskazówek o manewrach. Zmiana wydaje się niewielka, a jednak doskwiera wielu użytkownikom. Na tę chwilę nie jest jasne, czy to modyfikacja interfejsu Google Maps, która lada moment będzie widoczna u każdego użytkownika Androida Auto, czy jedynie forma testów A/B.

Nie zmienia to jednak faktu, że wiele osób ma pretensje, że Google postanowił zmienić element interfejsu, który był dobrze przemyślany. Nowa wersja jest po prostu mniej czytelna i nie do końca wiadomo, czemu się na nią zdecydowano.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl