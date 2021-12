Oficjalna specyfikacja RTX-a 2060 12 GB poznana. Winna Nvidia

Odświeżony staruszek będzie się ostatecznie opierał na rdzeniu TU106-410-A1, czyli tym samym co stanowił serce RTX-a 2060 SUPER. W związku z tym będziemy mieli do dyspozycji 2176 jednostek CUDA, 136 jednostek TMU oraz 64 ROP. Dodatkowo na pokładzie znajduje się 172 rdzeni Tensor odpowiedzialnych za RT oraz DLSS.

Taktowanie rdzenia będzie wynosić tyle samo co w modelu SUPER, więc bazowe zegary wyniosą 1470 MHz, a w trybie turbo wzrosną do 1650 MHz. Pobór mocy nowego wariantu to 185 W, który w porównaniu do zwykłego RTX-a 2060 wzrósł o 25 W oraz o 10 W w stosunku do modelu SUPER.