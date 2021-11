Nvidia szykuje odświeżenie popularnego GPU. Mowa tutaj o RTX-ie 2060

Ponadto portal ZDNet ujawnił, że GeForce RTX 2060 w wersji 2.0 będzie dla Nvidii tanim sposobem na produkcję kart graficznych, które w teorii nie powinny być celem kryptogórników. Należy jednak zaznaczyć, że Ci są w stanie nawet masowo kupować stosunkowo słabe Radeony RX 6600 bądź 6600 XT od AMD.

Warto zaznaczyć, że GeForce RTX 2060 oraz jego wersja SUPER były najsłabszymi, ale też i sensownie wycenionymi kartami z serii Turing umożliwiającymi odpalenie Ray Tracingu jak i DLSS. Najsłabszy RTX jest też wysoko w statystykach Steam, gdzie zajmuje 4 miejsce.

Odświeżone karty będą wyposażone w podwójną ilość pamięci graficznej 12 GB vs 6 GB oraz dalej będą produkowane w 12 nm litografii TSMC, która jest znacznie tańsza oraz co ważniejsze bardziej dostępna w stosunku do nowych procesów 7 nm bądź 5 nm. Ponadto odświeżenie staruszka ma sens, ponieważ nowy zapowiadany RTX 3050 będzie wolniejszy, a następca GeForce RTX 3060 wciąż jest bardzo trudno dostępny.

Wracając do opublikowanych nazw kart od Gigabyte to są one następujące:

GV-N2060OC-12GD,

GV-N2060D6-12GD,

GV-N2060WF2OC-12GD.

GV-N2060WF2-12GD.

Te są identyczne jak ówczesne modele tylko 6GD zostało zastąpione 12GD. Wartość ta oznacza ilość pamięci graficznej. Z kolei modele N2060D6 i N2060OC to najtańsze karty z bardzo kompaktowym coolerem z dwoma wentylatorami. Modele N2060WF2 i N2060WF2OC to już sztuki wykorzystujące bardziej rozbudowane WindForce, a OC w nazwie oznacza modele fabrycznie podkręcone.

Niestety na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy GeForce RTX 2060 z 12 GB pamięci będzie wykorzystywał rdzenie oryginalnego RTX-a 2060 (1920 jednostek CUDA), czy może trochę mocniejsze rdzenie wersji SUPER z 2176 jednostkami CUDA. Bardziej nastawiamy się jednak na drugą wersję.

