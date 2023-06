Oglądaj wielki pokaz Apple. Gigant może dziś zaskoczyć

WWDC 2023 to wielka konferencja Apple , podczas której amerykański gigant nie będzie żałować mocnych zapowiedzi. Poniżej możesz oglądać transmisję na żywo, by błyskawicznie poznać każdą rewelację, jaką będzie się dzielić. Pod odtwarzaczem znajdziesz natomiast podsumowanie najważniejszych ogłoszeń i prezentacji.

Apple rozpoczął konferencję od mocnego uderzenia. Choć spodziewaliśmy się tej zapowiedzi, to ostatecznie specyfikacja naprawdę robi wrażenie. To 15-calowy MacBook Air , który pomimo większego wyświetlacza (dokładnie 15,3 cala) ma zachowywać gabaryty godne nazwy "Air". Laptop ma zaledwie 11,5 mm grubości i waży tylko 1,5 kg . Jego ekran Liquid Retina otoczony 5-milimetrowymi ramkami oferuje jasność 500 nitów i miliard kolorów.

Producent wspomniał też o sześciu głośnikach (mających zapewniać realistyczne efekty przestrzenne), trzech mikrofonach (oferujących klarowne rozmowy online) i wbudowanej kamerze Full HD. Możemy też liczyć na komplet podstawowych portów i ciche działanie (wszak nie ma tu akumulatorów). Sercem 15-calowego MacBooka Air jest natomiast procesor M2, który gwarantować ma pierwszorzędną wydajność, a równocześnie bardzo długi czas działania: nawet do 18 godzin między ładowaniami .

Nowy MacBook Air w rozmiarze 15 cali jest już dostępny w sklepie i aplikacji Apple. Zamówienie można złożyć już dziś, a sprzęt dotrze do pierwszych nabywców już 13 czerwca. Do wyboru są cztery kolory (północ, księżycowa poświata, srebrny i gwiezdna szarość). Ile kosztuje? Ceny rozpoczynają się od 7299 złotych (oraz 6699 zł w ofercie dla sektora edukacji).

Apple pokazał także nową wersję komputera Mac Pro - z zupełnie nowym układem M2 Ultra. Możemy liczyć na CPU z 24 rdzeniami i GPU z 76 rdzeniami. Nie mniej imponujące są kwestie pamięci. M2 Ultra obsługuje nawet 192 GB RAM-u i przepustowość do 800 GB/s. Komputer radzi sobie też z SSD o pojemności do 8 TB. Jeśli natomiast chodzi o łączność, to mamy tu Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3, a także 8 portów Thunderbolt 4, sześć slotów PCIe gen 4, dwa porty HDMI oraz podwójny port Ethernet (10 Gb/s).