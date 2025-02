Oglądasz Netfliksa? Zwróć uwagę na "aktualizację konta"

Do naszej redakcji zgłosił się czytelnik Przemysław z fałszywym e-mailem "od Netfliksa", który trafił do jego skrzynki. Z przykrością się żegnamy - brzmi tytuł wiadomości, z której treści dowiadujemy się, że serwis VOD rzekomo nie odnotował płatności za kolejny okres rozliczeniowy i użytkownik powinien coś z tym zrobić.

Takie e-maile w praktyce należy po prostu ignorować. Jeśli użytkownik nie zorientuje się, że może to być phishing i próba wyłudzenia danych, klikając przycisk "Aktualizacja konta" trafi na fałszywą stronę logowania do Netfliksa i rzekomej aktualizacji danych płatności. Oszuści dopracowali swoją metodę na tyle, że docelowa witryna faktycznie może do złudzenia przypominać autentyczną. Pozostaje więc zdrowy rozsądek i analiza adresu WWW, aby rozpoznać próbę oszustwa.

Aby nie wpaść w pułapkę, co do zasady radzimy podchodzić do podobnych wiadomości e-mail z dużym spokojem. W pierwszej kolejności warto zastanowić się, czy z płatnością faktycznie mogły wystąpić jakieś problemy, a dalej we własnym zakresie to zweryfikować - po zalogowaniu do Netfliksa na własne konto, ale bez korzystania z linków z potencjalnie niebezpiecznej wiadomości e-mail.