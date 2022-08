Oglądasz TVP? Ten apel skierowany jest do ciebie

Aplikacja TVP GO, którą można pobrać zarówno w Sklepie Google, jak i w App Store to bezpłatna platforma telewizyjna, dająca dostęp do biblioteki VOD TVP oraz licznych kanałów na żywo (w tym: TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Sport, TVP Kobieta, TVP World, TVP Kultura itp.) oraz kanałów wirtualnych (TVP Kultura 2, TVP Historia 2, TVP ABC 2, UA1).