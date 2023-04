Ostrzeżenie "od Netfliksa": Zaktualizuj swoje konto

Użytkownicy Netfliksa mogą w każdej chwili dostać e-mail wzywający do "zaktualizowania swojego konta Netflix". To próba oszustwa, w której atakujący wykorzystał wizerunek firmy i próbuje wywołać u odbiorcy poczucie konieczności szybkiego działania. Jeśli potencjalna ofiara nie zorientuje się, że e-mail nie został wysłany przez Netfliksa, kliknie przycisk "odnowienia subskrypcji", który przekieruje ją na spreparowaną stronę szybkich płatności. To pierwszy krok do utraty pieniędzy.