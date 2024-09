Ostrzeżenie CERT Orange: Nie "kontynuj" Netfliksa

CERT Orange Polska zwraca uwagę na trwającą kampanię fałszywych wiadomości SMS, w których losowi odbiorcy zachęcani są do kliknięcia linku pod pretekstem potwierdzenia danych płatności za dostęp do Netfliksa. Krótki SMS przygotowany jest w typowy sposób - treść jest lakoniczna i zawiera błędy (tutaj najbardziej oczywisty to "kontynuwanie" serwisu) oraz datę, która sugeruje, że działania związane z Netfliksem należy podjąć z jakichś przyczyn szybko.