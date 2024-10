Ostrzeżenie PKO BP. Uważaj podczas logowania do banku

Z komunikacji PKO można wywnioskować, że klienci trafiają na fałszywe strony za pośrednictwem linków wysyłanych w fałszywych SMS-ach lub e-mailach. PKO BP apeluje, by przed zalogowaniem się do banku dokładnie sprawdzić, czy strona jest autentyczna, sprawdzając jej adres URL. PKO podkreśla, że sam nie wysyła do klientów wiadomości, w których znajdowałyby się linki.