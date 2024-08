Fałszywa wersja Google Authenticator. Nie rozpoznasz jej

Innymi słowy, osoba szukająca aplikacji Google Authenticator w wyszukiwarce, może zobaczyć "na górze" wyników wyszukiwania sponsorowany wpis, przy którym pojawi się prawdziwy adres strony Google'a oraz napis "oficjalna strona", a mimo to link będzie prowadzić do spreparowanej witryny , która udostępnia zawirusowaną wersję aplikacji. W tym przypadku, jak opisuje Malwarebytes , jako payload pobierane jest oprogramowanie szpiegujące. Firma nie zdradza o nim szczegółów, ale zwraca uwagę na komentarze do kodu fałszywej strony z payloadem, które napisano w języku rosyjskim .

Co ciekawe, w praktyce najlepszą metodą ochrony przed tego rodzaju atakiem jest korzystanie z blokerów reklam. Problem dotyczy bowiem spreparowanych postów sponsorowanych, a te wycinane są przez tego typu dodatki do przeglądarek. Użytkownik nie jest wówczas w stanie zobaczyć tych wpisów, co nie znaczy oczywiście, że inne linki wyświetlane w Google nie mogą prowadzić do fałszywych stron internetowych i nakłaniać do pobierania spreparowanego oprogramowania.