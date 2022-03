Ostrzeżenie z USA: UPS podłączony do internetu to słaby punkt sieci

Słabym punktem jest dostęp do panelu zarządzania UPS-ami przez internet i zazwyczaj niezmieniane przez użytkowników domyślne loginy i hasła. Agencja zaleca możliwie pilne odłączenie UPS-ów od internetu, zmianę danych logowania i rozważanie dodatkowych zabezpieczeń, dzięki którym UPS nie będzie tak prostym celem dla atakujących. Możliwe rozwiązania to np. zastosowanie uwierzytelniania dwuetapowego czy sieci VPN.

Niezabezpieczone UPS-y w praktyce stają się podobnym celem dla atakujących jak rzadko zabezpieczane urządzenia Internetu Rzeczy, drukarki, routery czy kamery. Łamiąc zabezpieczenia panelu sterowania UPS-em, atakujący mogą przede wszystkim zmienić jego ustawienia, co może przełożyć się na inne problemy urządzeń, które są do niego wpięte. Potencjalnie może to także oznaczać otwartą drogę do dalszych włamań w ramach sieci lokalnej.