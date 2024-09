Oszuści mają twój numer? Ekspert radzi, co robić

Gorzej, gdy zrealizowany zostanie SIM Swapping. Jest to sytuacja, w której cyberprzestępca oszukuje operatora komórkowego, aby przeniósł numer danego użytkownika na nową kartę SIM. Pozwala to ominąć dwuskładnikową weryfikację. To z kolei może doprowadzić do sytuacji, w której złodziej dostaje dostęp na przykład do naszego konta bankowego.