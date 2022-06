Oszustwo "na PGE". To kolejna fala ataku

Oszustwo "na PGE" jest jednym z ulubionych działań cyberprzestępców. Wiadomości o rzekomym odłączeniu energii elektrycznej trafiają do Polaków od dłuższego czasu i nie widać końca zalewu naszych telefonów podobnymi wiadomościami.

Oszuści proszą o uregulowanie należności, w przeciwnym razie nasz dom miałby zostać odcięty od prądu. Podejrzany SMS zawiera odnośnik do strony, której zadaniem jest wyłudzenie naszych danych. Oszuści sugerują, że na opłacenie rachunku mamy tylko jeden dzień, ponieważ chcą wywrzeć na ofierze presję czasu. Na specjalnie przygotowanej stronie "logujemy się" do bankowości lub udostępniamy dane karty płatniczej. W rzeczywistości dane te trafiają do oszustów.