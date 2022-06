Podszywali się pod PGE. Wysłali ponad milion SMS-ów. W końcu wpadli

SMS-y z fałszywą wiadomością od PGE wstrząsnęły całą Polską. Ludzie obawiali się, że jeżeli nie zapłacą rachunku, zostaną odcięci od sieci energetycznej. W rzeczywistości oszuści w ten sposób wyłudzali poufne informacje, dane logowania, dane kart kredytowych, kont bankowych lub używanych haseł. Jak wynika z policyjnych ustaleń, w ciągu dwóch tygodni – od 5 do 19 maja 2022 – oszuści wysłali ponad milion takich wiadomości.

Zatrzymani podejrzani są o masową wysyłkę wiadomości z fałszywą informacją o niedopłacie do rachunku za energię wraz z linkiem, rzekomo umożliwiającym dokonanie płatności. Wspomniany link tak naprawdę prowadził do stron phishingowych, wyłudzających dane dostępowe do rachunków bankowych.