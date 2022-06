SMS "od Kancelarii Komorniczej". Lepiej nie klikaj linku

Uwaga na SMS-y "od Kancelarii Komorniczej". Wiadomości są fałszywe, żądanie zapłaty zmyślone, a link prowadzi do spreparowanej strony. Podjęcie jakichkolwiek działań prowadzi do utraty pieniędzy z konta bankowego.

Do naszej redakcji wpłynęło kolejne zgłoszenie od czytelnika, tym razem związane z dawno nieopisywanym atakiem "na Kancelarię Komorniczą". Pan Albert ostrzega, że ktoś rozsyła SMS-y, w których sugeruje wszczęcie egzekucji i możliwość dobrowolnej spłaty zadłużenia niewielkiej wysokości, co ma umożliwiać załączony link. Hiperłącze jest oczywiście fałszywe i prowadzi do spreparowanego serwisu płatności.

W tym przypadku SMS został wysłany z numeru +48780644577. Bardzo możliwe, że wcześniej właściciel tego numer zainstalował szkodliwe oprogramowanie w telefonie, które bez jego świadomości w tle rozsyła fałszywe wiadomości do innych. Otrzymany SMS o podobnej treści najlepiej jest po prostu zignorować. Kolejnym krokiem może być wysłanie wiadomości do analizy do specjalistów z CERT Polska.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy Fałszywy SMS "od Kancelarii Komorniczej"

Jeśli odbiorca podobnego SMS-a nie zorientuje się, że ma do czynienia z oszustwem i kliknie skrócony link z treści, trafi na fałszywy serwis szybkich płatności, gdzie podejmując próbę "zalogowania się", w praktyce przekaże login i hasło do bankowości w ręce oszustów. W międzyczasie to oni, posługując się autentycznymi danymi ofiary, zalogują się na jej konto bankowe i podejmą najpewniej skuteczną próbę kradzieży pieniędzy z konta.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl