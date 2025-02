Oszustwo "na zwrot podatku". NASK ostrzega

NASK opublikował ostrzeżenie skierowane do Polaków, w którym zwraca uwagę na nasilające się w okresie rozliczeń PIT ataki związane ze "zwrotem podatku". Oszuści wykorzystują różne sposoby i nośny temat możliwości otrzymania pieniędzy na konto, by skłonić rozliczających się do podania swoich danych w fałszywych formularzach, co pozwala im wyłudzić m.in. login i hasło do bankowości internetowej lub kompletne numery kart płatniczych pod pretekstem realizacji tytułowego zwrotu podatku PIT.