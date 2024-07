Numer 8080. Zapisz w książce telefonicznej

Numer 8080 został uruchomiony przez CERT Polska, by użytkownicy mogli zgłaszać do sprawdzenia SMS-y, które wydają się podejrzane. Docelowo w ten sposób tworzona jest lista schematów, co w przyszłości pomoże operatorom blokować podejrzane SMS-y na wcześniejszych etapach, by chronić kolejnych użytkowników sieci. Przede wszystkim chodzi tutaj o analizę linków zawartych w SMS-ach, które często prowadzą do fałszywych stron internetowych czy spreparowanych portali płatności online.