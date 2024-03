Otworzą każdy zamek. Producenci o nich nie mówią

Kody serwisowe to narzędzie, które jest stosowane w wielu różnych sprzętach. Znajdują się m.in. w telefonach, gdzie po podaniu konkretnego ciągu cyfr oczom użytkownika ukaże się menu serwisowe (zwykle przedstawiające dane umożliwiające identyfikację usterki).

Kody administratora można także znaleźć w domofonach – w tym przypadku natomiast wprowadzenie konkretnej kombinacji umożliwia otwarcie drzwi bez znajomości kodów przypisanych mieszkańcom. Nie inaczej jest w przypadku sejfów. W ich przypadku również stosowane są kody, których domyślne wartości można poznać w dokumentacji producenta i umożliwiają one odblokowanie zamka bez znajomości przypisanego mu hasła. Jak zauważa jednak Niebezpiecznik – kody stosowane przez wspomnianych producentów (Sargent and Greenleaf oraz SECURAM) są nieco inne, bowiem nie można ich znaleźć w dokumentacji – są tajne.

Senator Wyden miał dowiedzieć się o kodach administratora do sejfów przypadkiem, bo z ostrzeżenia amerykańskiego ministerstwa obrony narodowej. Instytucja wyraźnie zakazała korzystania z produktów konkretnych marek, aby przechowywać w nich dokumenty objęte klauzulą poufności i ogólnie rzecz biorąc – rzeczy, które są ściśle tajne.

Wyden postanowił nagłośnić sprawę, ujawniając ją w liście przekazanym National Counterintelligence and Security Center – czytamy. W liście zwracał uwagę na to, że zbulwersował go fakt, iż wiedzą o nieujawnionych w dokumentacji producenta kodach serwisowych dysponują organy administracji publicznej, a nie ma o nich pojęcia opinia publiczna. W związku z tym firmy (ale też osoby fizyczne) mogły być narażone na szpiegostwo gospodarcze.