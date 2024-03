Pliki na komputerze nie są bezpieczne. Szyfrowanie BitLocker można złamać

Szyfrowanie sprawia, że dane są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem, nawet w przypadku utraty urządzenia (laptopa, pendrive), na którym przechowuje się poufne pliki. Aby odzyskać do nich dostęp zwykle należy wprowadzić hasło, PIN, skonfigurowany klucz USB albo certyfikat.

BitLocker najczęściej używany jest w środowiskach biznesowych, rzadziej na komputerach domowych. Zapewnia dosyć duże bezpieczeństwo danych, chociaż czasami udaje się obejść jego zabezpieczenia.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Słaby punkt BitLockera

BitLocker to przede wszystkim pewnego rodzaju "most" pośredniczący w wymianie informacji pomiędzy zalutowanym w płycie głównej modułem TPM (Trusted Platform Module w wersji 1.2 lub nowszy 2.0) a systemem operacyjnym z dodatkową warstwą ustawień i konfiguracji dla firm. Aby móc aktywować BitLocker w Windows zazwyczaj należy dodatkowo włączyć w BIOS komputera moduł TPM. Dzięki temu będzie możliwe korzystanie z szybszego "szyfrowania sprzętowego" w Windows. Alternatywnie to samo można zrobić dla systemu MacOS i Linux i wykorzystać inny rodzaj wbudowanego oprogramowania do szyfrowania sprzętowego.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Na powyższym wideo przedstawiono metodę wyodrębnienia klucza szyfrującego wygenerowanego początkowo przez TPM podczas pierwszej konfiguracji BitLocker.

Moduł TPM na płycie głównej © AVLab

Słabość odkryto w magistrali LPC (Low Pin Count) używanej przez CPU (procesor) do komunikowania się z modułem TPM podczas wymiany informacji – LPC nie jest szyfrowane (clear text!)…

LCP magistrala łącząca procesor z układem TPM © Licencjodawca

Jeżeli nie jest szyfrowane, to "wystarczyło" znaleźć metodę na "wpięcie" się pomiędzy CPU a TPM – przy starcie systemu, gdy wpisujesz hasło odblokowujące. Mówiąc inaczej – trzeba "sniffować" LPC. O, w tym momencie:

BitLocker © AVLab

Autor nagrania napisał i udostępnił kod do wykorzystania w snifferze TPM. Nie musiał znać hasła do BitLockera, bo nieszyfrowany klucz został przechwycony z modułu TPM i na jego podstawie automatycznie uzyskano dostęp do danych.

Jak przebiega atak wyodrębniania hasła/klucza BitLocker?

TPM sniffer © AVLab

Krok 1: Wpięcie się "snifferem TPM" i uzyskanie klucza. Tutaj autor ataku zaznacza, że o ile "większość chipów TPM jest bezpieczna sama w sobie, to komunikacja pomiędzy nimi już nie jest".

Krok 2: W zasadzie to już wszystko, bo w 42 sekundy (sam atak trwał 20s + 22s na otwarcie pokrywy laptopa) udało się wyodrębnić klucz i potem użyć go w systemie Linux – zamontowanie zaszyfrowanego dysku z Windows i zastosowanie klucza:

sudo dislocker_wrapper © AVLab

Przeglądanie plików Windows jest teraz możliwe bez żadnego problemu:

Pliki Windows pod Linux BitLocker hacked © AVLab

Czy atak jest możliwy do wykorzystania w prawdziwym scenariuszu?

Tak.

Ile punktów w skali zagrożenia może mieć ten atak?

To zależy od danych, które są na nich przechowywane i od indywidualnej oceny ryzyka.

Najbardziej "zagrożone" są firmy, które udostępniają laptopy pracownikom poza miejscem pracy, chociaż tak naprawdę realnym zagrożeniem jest sama kradzież. Dobra polityka bezpieczeństwa powinna obejmować postępowanie na wypadek kradzieży sprzętu IT.

Powagę zagrożenia podkreśla fakt, że urządzenie nie musi być podpięte do sieci. Rozkręcenie lub siłowe otwarcie laptopa nie jest żadnym problemem.

Zobacz także : Bezpieczeństwo danych. Ten kabel USB je wzmocni

Kto ponosi odpowiedzialność za możliwość ataku?

Czy Microsoft ponosi całą winę za BitLocker? Nie do końca, bo w całym cyklu powstawania tej luki za brak szyfrowania lub innego rodzaju zabezpieczenia odpowiadają Intel, AMD, inni producenci CPU, producenci modułów TPM i Microsoft. Brak zastosowania szyfrowania w magistrali LPC doprowadziło do ujawnienia luki, która może być załatana dopiero w nowszych podzespołach. W zasadzie to nie wiadomo kiedy to nastąpi.

Czy jest jakiś sposób, aby zabezpieczyć klucze w TPM przed sniffowaniem?

Autor ataku twierdzi, że tak i wskazuje na tak zwaną funkcję "Pre-Boot BitLocker PIN", którą można aktywować w ustawieniach grupy:

BitLocker PIN zasady grupy Windows © AVLab

Czy to pierwszy atak na BitLocker?