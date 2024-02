Szpieguje cię i o tym nie wiesz? Może być w twoim domu

Chińczycy mają wykorzystywać dane z aplikacji mobilnych oraz samych odkurzaczy automatycznych do gromadzenia danych wywiadowczych – czytamy na estońskim portalu ERR, który powołuje się na raport tamtejszego wywiadu (Välisluureamet). R oboty sprzątające mają wykorzystywać nawet systemy LiDAR do śledzenia użytkowników .

"Rozwój i globalne rozprzestrzenianie się chińskiej technologii nie są wyłącznie wynikiem pracowitości chińskich talentów. To część wysiłków Chin mających na celu zwiększenie ich wpływów politycznych. Chiny dążą do osiągnięcia punktu, w którym zintegrowane rozwiązania technologiczne nie będą mogły zostać zastąpione przez zachodnią technologię" – czytamy w raporcie estońskiego wywiadu.

Jak twierdzą Estończycy, Chińczycy chcą dotrzeć do momentu, w którym tamtejsze rozwiązania nie będą mogły zostać zastąpione przez technologię z Zachodu. To misja, którą Pekin chce zrealizować m.in. poprzez łączenie ze sobą sprzętów i wyłączanie kompatybilności z konkurencyjnymi rozwiązaniami – wyjaśnia raport wywiadu.

Wywiad Estonii podkreśla, że niebezpieczeństwo mogą stanowić również odkurzacze wyposażone w system LiDAR, który generalnie służy do skanowania otoczenia wokół robota, co w efekcie ma mu służyć do łatwiejszego rozpoznawania przestrzeni i wydajniejszego sprzątania. Dane z LiDAR, zdaniem Estończyków, mają być używane do celów wywiadowczych. Co więcej, raport zwraca też uwagę na samochody autonomiczne, które (wykorzystując LiDAR) mają skanować otoczenie auta i przekazywać informacje do chińskich baz danych.