Pan Goxx rozpoczął handel w czerwcu po tym, jak jego właściciele zażartowali, że może on podejmować mądrzejsze decyzje inwestycyjne niż przeciętny gracz kryptowalutowy. Aby wybrać krypto, którymi chciałby handlować, gryzoń wbiegał w swoje "koło intencji". Następnie przebiegał przez jeden z dwóch tuneli – jeden do "kupna", drugi do "sprzedaży". Za każdym razem, gdy przechodził przez tunel, transakcja była sfinalizowana.