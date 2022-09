Pegasus na tapecie w Strasburgu. To "rozprawa przeciwko Polsce"

O szczegółach "rozprawy przeciwko Polsce" pisze Fundacja Panoptykon . Jak podaje, sukces przed Trybunałem w Strasburgu może stanowić zapalnik do składania podobnych skarg przez kolejne osoby obawiające się śledzenia. Cel to wymuszenie zmiany przepisów, które w nowej formie mogłyby chronić także dziennikarzy prowadzących śledztwa będące potencjalnym zagrożeniem dla wizerunku władzy. W tym przypadku chodzi oczywiście o wykorzystanie szpiegującego oprogramowania, na czele ze znanym wszystkim Pegasusem.

Skarga do Trybunału to wspólne dzieło aktywistów związanych z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją Panoptykon oraz mec. Mikołaja Pietrzaka. "Skarżący mają nadzieję, że Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdzi, że brak kontroli nad służbami i brak informowania osób o prowadzonej wobec nich inwigilacji narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka, i zobowiąże polski rząd do zmiany przepisów" - czytamy w uzasadnieniu.