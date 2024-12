PhotoDemon - darmowa alternatywa dla Photoshopa

PhotoDemon to niewielki i darmowy program do obróbki zdjęć, który oferuje szeroki zestaw funkcji edycyjnych. Dzięki prostemu interfejsowi jest łatwy w obsłudze, co czyni go dobrym wyborem zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników. Aplikacja działa bez potrzeby instalacji, co oznacza, że można z niej korzystać bezpośrednio po pobraniu.