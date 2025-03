PKO Bank Polski apeluje do klientów. "Potwierdzenie przelewu"

PKO BP opublikował komunikat, w którym ostrzega klientów przed kolejną falą fałszywych wiadomości e-mail. Ktoś stosuje w polu nadawcy nadpis "PKO Bank Polski" i rozsyła spreparowane treści, których kluczowym elementem jest rzekomy załącznik z potwierdzeniem przelewu . W zależności od wariantu e-maila, może to być plik archiwum udający plik PDF lub skrót do "pobierania" w formie grafiki imitującej ikonę PDF-a.

W obydwu przypadkach próba pobrania i uruchomienia pliku prowadzi do zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem. W efekcie można się spodziewać kradzieży danych z dysków oraz przechwytywania poświadczeń z przeglądarek lub nawet ekranu komputera - co zmierza oczywiście do przejęcia danych logowania do bankowości internetowej i dalej kradzieży pieniędzy z konta.