PKO Bank Polski ostrzega klientów. Podał cztery zasady
PKO Bank Polski ostrzega wszystkich klientów o konsekwencjach popularnego oszustwa "na Blika". W prosty sposób można bowiem stracić w ten sposób pieniądze, niejako samemu oddając je w ręce oszusta. PKO BP przypomina główne zasady bezpieczeństwa, dzięki którym uda się tego uniknąć.
PKO Bank Polski ostrzega klientów przez oszustwem "na Blika". To metoda wyłudzenia pieniędzy funkcjonująca od lat, która wciąż cieszy się dużą popularnością ze względu na skuteczność. Jej istotą jest manipulacja słowna i przekonanie potencjalnej ofiary, że pod jakimś pretekstem powinna podać nadawcy wygenerowany kod Blik. Cały proces prowadzi do nieświadomego przelania pieniędzy w ręce atakującego.
PKO Bank Polski ostrzega więc klientów, by zachowali czujność i "nie dali się podejść". W tym celu proponuje przestrzegać czterech głównych zasad bezpieczeństwa, które to zagwarantują. PKO BP sugeruje, aby przede wszystkim:
- co do zasady nie podawać nikomu kodów Blik przez SMS czy komunikatory,
- przed świadomym podaniem kodu, zadzwoń do znajomego lub członka rodziny i upewnij się, że faktycznie go potrzebuje, a nikt się pod niego nie podszywa,
- pamiętać, że pracownicy banku nigdy nie poproszą o podanie kodu Blik,
- sprawdzać dokładnie treść SMS lub powiadomienia z aplikacji bankowej (zwłaszcza kwotę i rodzaj operacji) przed ich zatwierdzeniem.
Chociaż komunikat kieruje PKO BP do swoich klientów, w praktyce jest to zestaw uniwersalnych zasad bezpieczeństwa, które powinien mieć na uwadze każdy klient dowolnego banku, który korzysta z bankowości internetowej, mobilnej i Blika.
W kontekście płatności Blik i PKO BP warto też pamiętać o niedawnej zmianie w procesie płatności przez internet przy komputerze. Od 13 czerwca chcąc skorzystać z Blika, klienci muszą go wskazać jako odrębną metodę płatności. Nie jest już elementem usługi "Płacę z iPKO".
Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl