PKO Bank Polski ostrzega klientów. Rozesłał e‑maile

PKO BP ostrzega przed nienaturalnie korzystnymi cenowo ofertami, które można znaleźć w sieci. Zwykle może to oznaczać podstęp i wstęp do kradzieży pieniędzy z konta potencjalnej ofiary. Bank Podał przy tym kilka zasad, których wypada przestrzegać, by zminimalizować ryzyko oszustwa. Zasady te są uniwersalne i w praktyce powinny się przydać także klientom innych banków.