PKO BP zapowiada utrudnienia. Przygotuj się na weekend

PKO Bank Polski ostrzega klientów o planowanych na weekend pracach serwisowych. W ich wyniku mogą występować trudności w dostępie do bankowości internetowej iPKO oraz aplikacji IKO. Klienci, którzy zamierzają zlecić jakieś operacje, powinni zrobić to wcześniej, by uniknąć problemu.

PKO BP opublikował komunikat o nadchodzących pracach serwisowych związanych z bankowością internetową i mobilną. Działania są rozłożone na dwa etapy. Jak podaje PKO BP, wpierw w sobotę 22 lutego od godz. 00:30 do 05:00 nie będzie można składać wniosków za pośrednictwem IKO oraz iPKO. Drugi etap działań serwisantów może być dla klientów bardziej dotkliwy.

PKO Bank Polski ostrzega bowiem, że od soboty (22 lutego) od godz. 22:00 do niedzieli (23 lutego) również do godz. 22:00 mogą występować "chwilowe utrudnienia w dostępie do aplikacji i serwisu". W praktyce to pełne 24 godziny potencjalnych utrudnień w dostępie do bankowości - sytuacja raczej rzadka. Warto pamiętać, że brak możliwości uruchomienia aplikacji mobilnej w telefonie, to także brak opcji zapłaty Blikiem czy potwierdzenia operacji w aplikacji bankowej.

PKO BP podkreśla jednak, że równocześnie karty płatnicze, płatności zbliżeniowe telefonem oraz w internecie za pośrednictwem szybkich przelewów "Płacę z iPKO" będą działać bez zakłóceń. Dla klientów oznacza to jedno - w przypadku zaplanowanych operacji do wykonania przez weekend w bankowości internetowej lub mobilnej, lepiej zlecić odpowiednie operacje i wnioski wcześniej, bo po prostu może to nie być w danej chwili możliwe w sobotę lub niedzielę.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Warto przypomnieć, że PKO BP niedawno apelował do klientów, by korzystali z funkcji weryfikacji konsultanta bankowego, która jest dostępna w IKO. W ten sposób można uniknąć oszustwa, które polega na podszywaniu się pod pracowników bankowych i manipulowaniu rozmową tak, by doprowadzić do przelania pieniędzy na cudze konto. Inną formą tego samego oszustwa jest podszywanie się pod doradców inwestycyjnych. Niedawno CBZC zatrzymało grupę przestępczą, która zajmowała się takimi działaniami.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl