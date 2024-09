Plaga oszustw "na BLIK". Apel policji

Kolejny krok to sprawdzenie danych transakcji. Jeśli ktoś prosi nas o "opłacenie zakupów", a w istocie transakcja ma polegać na wypłacie w bankomacie w nieznanym nam miejscu, powinno wzbudzić to naszą czujność.

Oprócz tego warto zadbać o to, by nie paść ofiarą oszustwa "na BLIK" w innej formie. Mianowicie – sprawmy, aby oszuści nie mogli przejąć naszego konta w serwisach społecznościowych. Zadbajmy o bezpieczne hasła do serwisów oraz o weryfikację dwuetapową, co utrudni oszustom przejęcie konta.