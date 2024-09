Wiadomość SMS od "T0WARY". Zwróć uwagę na nadawcę

Opisywany przykład SMS-a z nadpisem "T0WARY" to kolejna wiadomość wpisująca się w schemat trwającej fali phishingowej . W ostatnich dniach nieraz opisywaliśmy zgłoszenia, które dostaliśmy od czytelników. Wiele osób otrzymało SMS-y, w których nadawca podszywał się pod komunikację z serwisów OLX, Vinted czy Allegro i sugerował, że konieczne jest podjęcie akcji, by "odebrać pieniądze" czy "potwierdzić sprzedaż".

W tym przypadku nie bez znaczenia jest także nadpis o treści "T0WARY". Literówka i użycie cyfry 0 zamiast litery "O" nie jest przypadkowa - to próba ominięcia systemów zabezpieczeń działających po stronie operatorów. Od niedawna są one obowiązkowe, a celem jest blokowanie fałszywych wiadomości SMS na dużą skalę na dużo wcześniejszym etapie. Oszuści liczą na to, że tego typu sztuczki pozwolą ominąć zabezpieczenia wykorzystujące schematyczne blokowanie wiadomości i jak widać po niniejszym przykładzie - przynajmniej czasem faktycznie się to udaje.