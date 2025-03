Play wyłącza sieć 3G. Początek w kwietniu 2025 roku

Play przymierza się do procesu wyłączania nadajników 3G, w których miejsce zostaną uruchomione maszty LTE oraz 5G. Dla klientów docelowo oznacza to lepszy zasięg, stabilniejsze połączenie z siecią, wyższą jakość rozmów i wyższą szybkość internetu . W nielicznych przypadkach - zwłaszcza leciwych ficzerfonów - może to jednak oznaczać konieczność zainteresowania się zakupem nowego urządzenia.

W najstarszych modelach odcięcie od 3G może bowiem oznaczać utrudnienie w dalszym dostępie do transmisji komórkowej, a co za tym idzie - w dostępie do internetu poza zasięgiem Wi-Fi. Rozmowy głosowe są za to dalej realizowane przez 2G. Play podaje w komunikacie, że wyłączenie 3G będzie w pierwszej kolejności realizowane w "wybranych powiatach" województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.